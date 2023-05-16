Здоровье 16 мая 2023, 14:18 Диетолог Дюваль: содержащиеся в чае танины обладают противовоспалительным эффектом

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Зеленый и черный чай отличаются по вкусу и оба обладают важными для организма микроэлементами и витаминами. О пользе напитка рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, содержащиеся в чае танины обладают противовоспалительным эффектом и способны заживить раны. Кроме того, напиток прекрасно утоляет жажду в жаркое время года и регулирует давление.

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Диетолог отметила, что также в чае содержится большое количество полифенольных соединений, которые работают как антиоксиданты и оказывают омолаживающий эффект.