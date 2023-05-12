Здоровье 12 мая 2023, 10:38 Диетолог Дюваль: регулярное употребление ромашкового чая нормализует работу ЖКТ

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Ромашка является одним из самых популярных лекарственных растений и практически не имеет противопоказаний. О ее пользе рассказала диетолог, травница Анжелика Дюваль в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, ромашковые настои благоприятно влияют на работу ЖКТ и помогают при симптомах застоя желчи. Также такой напиток способен ускорить выздоровление после простуды.

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Врач отметила, что ромашковый чай поможет пожилым людям улучшить качество сна, при этом можно употреблять не более двух чашек в день.