Диетолог Дюваль развеяла мифы об осеннем авитаминозе | 360°

Здоровье 14 сентября 2022, 15:26 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Дюваль развеяла мифы об осеннем авитаминозе Врач Дюваль: причиной осеннего спада иммунитета является депрессивное состояние Unsplash

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с изданием Pravda.Ru заявила, что разговоры о том, что осенью наступает авитаминоз — не более чем миф. Спад иммунитета, по словам эксперта, происходит из-за депрессивного состояния на фоне холодов.

«На самом деле, разговоры о том, что осень страшна своим авитаминозом, это абсолютный миф», — сообщила специалист.

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Дюваль добавила, что огромное количество органических витаминов можно найти на полках магазинов в натуральном виде. В то же время специалист порекомендовала принимать готовые препараты, которые повышают иммунитет.

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«Могу рекомендовать принимать хром (пиколинат хрома), потому что он помогает повышать настроение и снимает тягу к сладкому. И плюс добавки из серии магний В6 для укрепления нервной системы, чтобы смена сезонов остро не отражалась на психическом состоянии», — сказала она.

Диетолог также посоветовала употреблять в пищу масло авокадо, масло тыквы или масло семян конопли.

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