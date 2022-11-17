Здоровье 17 ноября 2022, 13:43 Диетолог Дюваль рассказала, с чем нельзя есть хурму Диетолог Дюваль: хурму нельзя сочетать с холодной водой и молоком freepik

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с «Москвой 24» объяснила, почему хурму лучше не сочетать с другими продуктами, например с такими как молоко и холодная вода.

По словам специалиста, хурма, съеденная отдельно от других продуктов, будет лучше усваиваться организмом. Кроме того, если съесть хурму вместе с молоком или же запить ее холодной водой, можно заполучить проблемы с органами ЖКТ.

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«Хурму нельзя сочетать с холодной водой и молоком. Может быть сильнейшее несварение в кишечнике», — добавила медик.

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Хурма не рекомендуется людям с сахарным диабетом, а также тем, кто имеет проблемы с проходимостью кишечника. В этом фрукте, по словам врача, содержатся легкоусвояемые сахара.

К полезным свойства хурмы относится содержание в ней витамина C, который повышает иммунитет, эффективно борется с простудой разжижает кровь. Кроме того, хурма снижает уровень холестерина в крови за счет содержания клетчатки.