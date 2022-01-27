Диетолог Дюваль рассказала о пользе апельсинового сока

Свежевыжатый апельсиновый сок менее полезен, чем сами апельсины, но полезные свойства в нем есть. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала ИА Nation News о свойствах этого напитка, а также о том, через сколько минут после приготовления он теряет пользу.

В фруктах, особенно в апельсинах, содержится много сахара. Однако при употреблении плода быстрому повышению сахара в крови препятствует клетчатка. А вот в свежевыжатом соке клетчатка не сохраняется, поэтому с точки зрения количества сахара он менее полезен, чем сами фрукты.

«Однако в апельсиновом соке содержатся также каротиноиды, как и во всех продуктах оранжевого цвета. Данные микроэлементы способствуют здоровью глаз и хорошему состоянию кожи. В цитрусовых также есть антиоксиданты, замедляющие процесс старения и укрепляющие иммунитет. Они же защищают организм от негативных факторов окружающей среды», — отметила диетолог.

Но нужно помнить одно правило — сок сохраняет свои полезные свойства не более 30 минут. Поэтому покупать свежевыжатый сок, например, в бутылках в магазине не имеет большого смысла.

«Данный напиток важно выпить до истечения этого временного промежутка. Поэтому лучше всего употреблять его сразу, иначе тот же самый витамин С сильно разрушается от воздействия температуры, света и кислорода — все полезные свойства попросту теряются», — пояснила Дюваль.