Здоровье 16 марта 2023, 15:52 Диетолог Дюваль рассказала о полезных свойствах гречки Диетолог Дюваль: в гречневой крупе содержится очень много кремния

Читать 360tv в

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, что в гречневой крупе содержится очень много кремния, который необходим для синтеза коллагена и, соответсвенно, упругости кожи.

Кроме того, этот продукт ценен за счет содержания в нем большого количества магния.

Реклама

«Магний тоже присутствует в большом объеме (50% от суточной нормы), что позволяет гречке считаться необходимой пищей для спортсменов и людей, заботящихся о здоровье сердца и нервной системы», — добавила диетолог.

Реклама

Благодаря содержанию в гречке молибдена у человека налаживается работа обмена веществ и повышается энергия. Гречку смело можно употреблять в пищу до четырех раз в неделю, добавила специалист.