Диетолог Дюваль рассказала, какие продукты необходимо употреблять каждый день

Некоторые продукты должны присутствовать в рационе человека на ежедневной основе. Таким мнением поделилась врач-диетолог Анжелика Дюваль. Об этом сообщили Nation News.

Специалист подчеркнула, что для хорошего самочувствия человеку необходимо каждый день употреблять овощи. В них содержится большое количество клетчатки. Она же нормализует работу кишечника и микрофлоры. Кроме того, овощи богаты витаминами и минеральными веществами.

«В рационе также ежедневно должны быть фрукты и ягоды. Это тоже источник минеральных веществ, различных кислот, которые необходимы сосудам, и фруктозы, которая нужна для работы мозга. Фрукты и ягоды нужно есть в первой половине для, чтобы полученные сахара могли быть переработаны в энергию. Рекомендовано до 400 граммов фруктов и ягод съедать в день», — отметила врач.

Кроме того, медик посоветовала разнообразить свой рацион зеленью, так как в ней содержится большое количество органического кальция и минеральных веществ. Съедать стоит по одному пучку зелени ежедневно.