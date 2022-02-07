Диетолог Дюваль рассказала, какие напитки мешают восстановлению после COVID-19

После ковида важно следить за питьевым режимом и потреблять много воды, однако есть напитки, которых лучше избегать. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль, а также поделилась рецептом напитка, который поможет скорому восстановлению.

После болезни лучше отказаться от крепкого чая, кофе и сладких газировок, считает диетолог. Пакетированные соки тоже не пойдут на пользу. Зато можно самостоятельно готовить морсы, а также настой на основе зеленого чая, рецептом которого поделилась специалист.

«Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем одну-две столовые ложки клюквы, можно замороженной. Подслащивать не рекомендую, лучше нарезать туда яблоко без кожуры. Дайте настояться такому напитку минут 40-50 и пейте его в течение дня. Можно доливать туда теплой воды, но не кипяток, чтобы было теплое питье», — посоветовала Дюваль.