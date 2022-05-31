Диетолог Дюваль рассказала, как поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы

Врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала людям, имеющим проблемы с сердцем и сосудами, тщательно следить за своим питанием и физической активностью. Об этом написало ИА Nation News.

Именно эти два фактора, по словам специалиста, влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

«Когда человек ведет сидячий образ жизни, происходит застой жидкости в тазу. Могут растягиваться сосуды, повышаться давление. В таком организме сердечно-сосудистая система работает в разы хуже. Необходимо делать утреннюю зарядку, чередовать сидячую работу с физической активностью», — рассказала диетолог.

Дюваль отметила, что негативное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы оказывают продукты с содержанием трансжиров, такие как фастфуд и полуфабрикаты. По ее словам, еда преимущественно должна быть домашней и полезной. В случае, если человеку очень хочется сладкого, можно съесть горсть ягод или какой-нибудь сладкий фрукт.