Здоровье 29 января 2024, 15:21 Диетолог Дюваль рассказала, что заменить яйца в блюдах можно нутовой мукой и аквафабой

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Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с изданием «Ридлайф» рассказала, что заменить куриные яйца в блюдах можно нутовой мукой и аквафабой (нутовым отваром).

Также, по словам специалиста, можно приобрести в магазине «заменитель яйца».

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«Самой доступной альтернативой является „заменитель яйца“. Он продается в магазинах здорового питания», — процитировали«Дни.ру» специалиста.

Заменить яйца в блинах можно фруктовым пюре из банана и яблока или псиллумом — шелухой семян подорожника. В салаты вместо яиц можно положить белую фасоль или авокадо.