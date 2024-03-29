Здоровье 29 марта 2024, 12:17 Диетолог Дюваль рассказала, что сладости и мучные изделия провоцируют сильный аппетит

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с изданием «Ридлайф» рассказала, что некоторые продукты, состоящие из простых углеводов, провоцируют повышенный аппетит. Уже спустя некоторое время человек снова хочет есть.

К таким продуктам специалист отнесла сладости, вроде шоколада, конфет, печенья и тортов, а также продукты, в составе которых мука высшего сорта.

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«Подобная пища вызывает резкие скачки сахара в крови, что может привести к перепадам настроения и усилить аппетит», — пояснила диетолог.

Среди продуктов, усиливающих аппетит, встречаются и полезные. Это яблоки, апельсины, маринованные или квашеные овощи, добавила Дюваль.