Здоровье 15 мая 2023, 10:35 Диетолог Дюваль рассказала, что после года хранения в замороженных ягодах почти не остается витаминов

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Замороженные ягоды становятся отличной альтернативой свежим в осеннее, зимнее и весеннее время. Они сохраняют большое количество витаминов, но только в первый год хранения. Об этом «ФедералПресс» рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

Она посоветовала есть замороженные ягоды в первые 12 месяцев, если человек хочет получить из них витамины и минеральные вещества. А вкусовые свойства они сохраняют до двух лет.

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Кроме того, Дюваль рекомендовала размораживать то количество, которое человек готов приготовить или съесть, потому что повторно отправлять их в морозилку уже нельзя. Поэтому стоит внимательно присматривать к покупным ягодам: следить за сроком годности и за тем, чтобы они не были внутри ледяным комком.

«А если занимаетесь этим самостоятельно, то важно сначала промыть плоды и полностью их просушить, разложить на небольшие порции, только затем отправлять в морозилку», — подчеркнула диетолог.

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