Здоровье 14 апреля 2023, 16:21 Диетолог Дюваль рассказала, что настой овса и овощные смузи улучшают работу кишечника у пожилых

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Пожилые люди нередко сталкиваются с нарушениями в работе кишечника, и решить эту проблему можно, не прибегая к помощи лекарств. Об этом сайту «Москва 24» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, мягко наладить работу желудочно-кишечного тракта помогут такие напитки, как настой овса или овощные смузи. Они не являются слабительными средствами, но регулируют моторику внутренних органов.

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Чтобы приготовить настой, нужно взять промытую горсть белозерного овса и залить его литром горячей кипяченой воды. Оставить на ночь, а утром процедить, передает ИА Nation News.

«Если у человека нет никаких проблем со здоровьем и его беспокоит только нерегулярный стул, можно пить настой овса между приемами пищи в течение дня по полчашки, не разбавляя водой. Курс — 21 день», — рассказала Анжелика Дюваль.

Также крайне важна для пищеварения клетчатка, но у пожилых людей нередко бывают проблемы с пережевыванием. Поэтому на помощь приходят овощные смузи. В них также можно добавлять зелень.

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