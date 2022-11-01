Диетолог Дюваль рассказала, что чеснок продлевает жизнь | 360°

01 ноября 2022, 18:26
Диетолог Дюваль рассказала, что чеснок продлевает жизнь
Диетолог Анжелика Дюваль посоветовала регулярно употреблять в пищу чеснок, чтобы продлить жизнь на 10 лет. Об этом сообщило агентство «Москва 24».
По данным сайта «Свободная пресса», чеснок улучшает микрофлору кишечника и позитивно влияет на пищеварение.
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«С кишечником связано наше здоровье. Он отвечает за то, как витамины и минеральные вещества будут усваиваться нашим организмом», — уточнила Дюваль.
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Она добавила, что чеснок следует есть в сыром виде, так как при термической обработке в нем разрушаются полезные вещества. Оптимальное количество — один зубчик в день, заключила врач.
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