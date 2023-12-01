Здоровье 01 декабря 2023, 11:52 Диетолог Дюваль посоветовала пить зимой напитки на основе липового чая и гранатового сока

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Зимой хочется, чтобы напитки были согревающими, для этого нужно готовить их на основе чая из ромашки или липы, гранатового сока или шиповника. Об этом сообщила радиостанции Sputnik врач-диетолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.

Она объяснила, что также можно добавлять различные фрукты и ягоды, а еще — приправы и специи. Отлично подойдут в качестве ингредиентов облепиха, лимон, апельсин, клюква, гвоздика и корица, яблоки, имбирь и многое другое.

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«Рецепт — на основе отвара липы. Завариваем два-три пакетика литром горячей воды, настаиваем 10-15 минут, добавляем клюкву — целиком или в виде пюре. Бросаем три-четыре розеточки гвоздики, для сладости — сироп топинамбура», — поделилась Анжелика Дюваль.

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