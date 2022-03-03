Диетолог Дюваль посоветовала не злоупотреблять лимонами, чтобы избежать проблем с зубами

Зубная эмаль может пострадать, если человек ест слишком много лимонов. Разрушают зубы кислоты, которые содержатся в этом фрукте. Об этом «Москве 24» рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

«Учтите, что кислоты, содержащиеся в лимонах, истончают зубную эмаль. Если фрукт ежедневно употреблять в пищу или часто пить чай с лимоном, то зубы станут чувствительнее к холодному и горячему», — процитировало ИА Nation News слова специалиста.

Несмотря на его вред для зубной эмали, лимон укрепляет сосуды и предотвращает развитие камней в почках благодаря содержащемуся в нем цитрину и аскорбиновой кислоте.

Диетологи советует относиться к этому фрукту с осторожностью беременным и кормящим женщинам, поскольку лимон может выступать в качестве сильного аллергена.

«Важно учитывать, что лимоны — сильный аллерген. Поэтому беременным и кормящим женщинам нужно с осторожностью употреблять такие фрукты. Если у человека была зафиксирована аллергия на цитрусовые, то лучше совсем отказаться от них на этот период», — резюмировала диетолог.