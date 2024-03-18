Здоровье 18 марта 2024, 14:40 Диетолог Дюваль посоветовала людям с серьезными заболеваниями отказаться от поста

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Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с изданием «Ридус» рассказала, что людям с серьезными заболеваниями не рекомендуется поститься. Например, обилие углеводистой пищи может ухудшить состояние микрофлоры, а отказ от мяса — спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Часто люди в пост начинают объедаться, потому что они не насыщаются: раз нет мяса, значит, нужно съесть побольше разрешенной еды», — сказала медик.

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Постный рацион может состоять из 60% овощей, приготовленных в различных вариациях, и каш. Также перед началом поста важно посоветоваться с лечащим врачом. Именно он должен дать рекомендации относительно вашего питания, пояснила Дюваль.