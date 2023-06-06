06 июня 2023, 15:41
Диетолог Дюваль посоветовала людям с лишним весом отказаться от употребления кофе с молоком
Людям с избыточным весом лучше всего отказаться от употребления кофе с молоком. Об этом сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Народными новостями».
По словам специалиста, такой напиток с добавлением сахара приводит к повышению давления и становится причиной ожирения. Также злоупотребление кофе с молоком ухудшает состояние кожи.
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Диетолог отметила, что при регулярном употреблении этого напитка у людей формируется зависимость, поэтому в месяц стоит выпивать не более трех чашек кофе.
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