Здоровье 17 ноября 2022, 15:04 Диетолог Дюваль посоветовала чай, который повышает иммунитет Диетолог Дюваль: чай с ромашкой может вылечить от простуд, а также повысить иммунитет Unsplash

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, какой чай из трав может вылечить от простуд, а также поднять иммунитет.

По словам медика, наиболее популярным оздоровительным чаем является чай с ромашкой. Он не только имеет противовоспалительный эффект, но и помогает избавиться от бессонницы.

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«Традиционно он улучшает работу ЖКТ, снимает беспокойство, разовую бессонницу. <…> У нее нет как таковых противопоказаний, только индивидуальная непереносимость», — добавила Дюваль.

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Иван-чай, по словам специалиста, также как и ромашка укрепляет иммунитет. Особенно полезно его пить в осенне-зимний период. Такой чай избавит от простуд и поможет улучшить общее самочувствие организма.

Травяные чаи, как заметила Дюваль, можно пить не чаще пяти раз в день. Для профилактики простуд их вовсе достаточно употреблять до 10-12 дней, заключила диетолог.