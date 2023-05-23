Здоровье 23 мая 2023, 11:37 Диетолог Дюваль порекомендовала выпивать не более трех чашек зеленого чая в день

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Зеленый чай, который долго хранят в упаковке, может покрыться болезнетворными бактериями. Об этом «Народным новостям» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«Очень многое зависит от качества чая. Это основополагающий момент. Если мы игнорируем качество, то продукт, который покрыт плесенью или другими грибковыми заболеваниями, то это только будет во вред организму», — сообщила Дюваль.

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Она добавила, что в умеренных количествах свежий зеленый чай полезен для здоровья. Этот напиток рекомендуется пить в первой половине дня и не более трех чашек. Зеленый чай не рекомендуется пить людям, которые страдают повышенным давлением и которые имеют проблемы с мочевыделительной системой.