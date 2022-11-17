Здоровье 17 ноября 2022, 15:04 Диетолог Дюваль объяснила, как правильно заваривать чай Диетолог Дюваль: при 100 °C трава может лишиться своих лекарственных свойств freepik

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказала, что ни в коем случае нельзя заваривать травяные чаи кипятком в 100 °C.

При такой температуре вся ценность травы пропадает, заметила медик.

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«По опыту могу сказать: если мы завариваем травяные чаи или сборы водой 80 °C, то сохраняем больше лекарственных свойств в напитке, который будем употреблять», — добавила Дюваль.

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Специалист также отметила, что для травяных чаев важно выбирать правильную посуду. Лучше всего использовать керамическую емкость, стеклянную или эмалированную.

Лечащий врач обязательно подскажет, какая дозировка рекомендована конкретному человеку. Также следует помнить, что травяные чаи обычно употребляются на протяжении определенного периода времени.

Ранее Анжелика Дюваль рассказала, какие травяные чаи повышают иммунитет и помогают эффективно вылечить простуду. Она порекомендовала россиянам пить чай с ромашкой и иван-чай.