Здоровье 14 декабря 2022, 11:54 Диетолог Дюваль объяснила, как можно сохранить целебные свойства облепихи в чае Диетолог Дюваль: при высоких температурах облепиха теряет полезные свойства freepik

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Врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что облепиха богата витамином С, который необходим для нормального функционирования иммунитета человека. Из этой ягоды полезно делать целебные чаи.

«Облепиха очень актуальна для людей, которые страдают анемией или часто болеют простудой и гриппом. <…> Эта ягода очень хорошо укрепляет сосуды и капилляры», — добавила диетолог.

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В облепихе также содержатся арганец, витамин Е, кремний, медь, бета-каротин, витамин А – комплекс, который подходит к зимнему периоду.

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По словам Дюваль, при воздействии высоких температур облепиха теряет многие полезные свойства. В чаях, которые подают в кафе, зачастуют от облепихи остается только вкус.

Чтобы приготовить из облепихи целебный чай, необходимо размять ее толкушкой или блендером в пюре и залить водой не горячее 60 градусов. Лишь таким образом можно сохранить пользу напитка.