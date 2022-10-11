Диетолог Дюваль назвала «согревающую» ягоду | 360°

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Диетолог Дюваль назвала «согревающую» ягоду

Диетолог Анжелика Дюваль: виноград темных сортов помогает разгонять кровообращение

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Если у человека постоянно мерзнут руки и ноги, это может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой, например, недостаточное кровоснабжение. Заболевания сердечно-сосудистой системы лечатся у врача, однако немного разогнать кровообращение можно с помощью изменения рациона — например, включив в него виноград темных сортов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«„Нужно понимать, что если мы одеты по погоде, но все равно мерзнем, то это может указывать на проблемы сердечно-сосудистого характера“, — отметила врач.

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В такой ситуации конечности будут мерзнуть даже в теплом помещении и при достаточном количестве теплой одежды.

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«Если у вас мерзнут конечности, я рекомендую украсить свой рацион виноградом темных сортов», — посоветовала Дюваль.

Дело в том, что в темной винограде содержится вещество  ресвератрол, которое достаточно быстро и безопасно восполняет необходимые для питания сосудов элементы. Чтобы улучшить состояние сосудов, достаточно включить в рацион 100 граммов темного винограда в день.

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