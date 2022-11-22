Здоровье 22 ноября 2022, 21:58 Диетолог Дюваль назвала рацион, который поможет сохранять бодрость на работе Диетолог Дюваль рекомендовала брать на работу домашнюю еду Unsplash

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Диетолог Анжелика Дюваль дала советы по питанию на работе, следование которым поможет сохранять бодрость в течение всего дня. Об этом сообщил «Ридус».

Дюваль рекомендовала прекратить перекусывать печеньем и другими снеками с чаем или кофе. По слова врача, подобная пища нарушает режим питания. Выбор лучше остановить на свежих фруктах и запивать их водой.

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Не стоит ходить обедать фастфудом в кафе. Вместо этого стоит брать еду из дома. В полноценный прием пищи должны входить зелень и овощи, белки, а также сложные углеводы — например, крупы.

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«Во время обеда на работе избегайте употребления большого количества хлеба, сладостей, фабричных соусов», — уточнила Дюваль.

Она также добавила, что жирная пища в дальнейшем спровоцирует упадок сил и сонливость.

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова отмечала, что отсутствие завтрака вредно для здоровья. Она уточнила, что такая привычка провоцирует застой желчи, а также опасна для желудка, так как за ночь он вырабатывает соляную кислоту в больших количествах.