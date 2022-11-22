22 ноября 2022, 21:58
Диетолог Дюваль назвала рацион, который поможет сохранять бодрость на работе
Диетолог Дюваль рекомендовала брать на работу домашнюю еду
Диетолог Анжелика Дюваль дала советы по питанию на работе, следование которым поможет сохранять бодрость в течение всего дня. Об этом сообщил «Ридус».
Дюваль рекомендовала прекратить перекусывать печеньем и другими снеками с чаем или кофе. По слова врача, подобная пища нарушает режим питания. Выбор лучше остановить на свежих фруктах и запивать их водой.
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Не стоит ходить обедать фастфудом в кафе. Вместо этого стоит брать еду из дома. В полноценный прием пищи должны входить зелень и овощи, белки, а также сложные углеводы — например, крупы.
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«Во время обеда на работе избегайте употребления большого количества хлеба, сладостей, фабричных соусов», — уточнила Дюваль.
Она также добавила, что жирная пища в дальнейшем спровоцирует упадок сил и сонливость.
Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова отмечала, что отсутствие завтрака вредно для здоровья. Она уточнила, что такая привычка провоцирует застой желчи, а также опасна для желудка, так как за ночь он вырабатывает соляную кислоту в больших количествах.
Еда
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