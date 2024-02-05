Здоровье 05 февраля 2024, 17:13 Диетолог Дюваль: кедровые орехи помогут восполнить дефицит витаминов зимой

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Кедровые орехи содержат огромное количество витаминов и микроэлементов, которые помогут поддержать иммунитет зимой. Об этом сообщила диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, также улучшить здоровье пожет тыквенное масло, которое богато жирорастворимыми и водорастворимыми витаминами. Кроме того, зимой в рацион стоит добавить квашенную капусту и клюкву.

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«Чтобы правильные бактерии поддерживали свою деятельность на высшем уровне, необходимо регулярно давать нужное им питание — клетчатку», — напомнила диетолог.