Здоровье 25 января 2024, 19:02 Диетолог Дюваль: импульсивное питание с долгими паузами приводит к спонтанным перекусам сладостями

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Питание с долгими паузами голода и без определенного разграничения по времени на приемы пищи приводит к спонтанным перекусам сладостями. Об этом сообщила диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, побороть тягу к сладкому помогут контроль и планирование рациона. В качестве отдельного перекуса между завтраком и обедом лучше всего подойдут ягоды и фрукты, сообщили «Дни.ру».

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Также причиной сильной тяги к сладкому может стать дефицит полезных микроэлементов в организме. В этом случае диетолог посоветовала сдать кровь на глюкозу, инсулин и гликированный гемоглобин.