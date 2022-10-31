Диетолог Дюваль дала советы по выбору оливкового масла | 360°

Здоровье 31 октября 2022, 21:55 Диетолог Дюваль дала советы по выбору оливкового масла Диетолог Дюваль при выборе оливкового масла рекомендовала обращать внимание на бутылку

Читать 360tv в

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как выбрать качественное оливковое масло. Об этом сообщил NEWS.ru.

В первую очередь важна бутылка, в которой хранится продукт. Она должна быть сделана из темного стекла, уточнила Дюваль.

Реклама

«Любое масло окисляется, портится под воздействием света, разрушаются полезные вещества, теряются свойства», — пояснила диетолог и добавила, что пластик также негативно воздействует на масло.

Реклама

Кроме того, стоит обратить внимание на крышку. Если после того, как бутылка будет открыта, ее на получится закрутить плотно — лучше выбрать другое масло, так как контакт с кислородом негативно него влияет.

«Еще очень важен срок годности. Люди привыкли смотреть на срок годности скоропортящихся продуктов — кисломолочных, например. И не обращают внимание на срок годности круп, масел, специй», — добавила диетолог.

Она пояснила, что чем свежее масло, тем больше в нем полезных веществ. По этой же причине стоит выбирать именно нерафинированный продукт, который не проходил обработку, заключила Дюваль.