Диетолог Дюваль дала советы по выбору оливкового масла | 360°

31 октября 2022, 21:55
Диетолог Дюваль дала советы по выбору оливкового масла
Диетолог Дюваль при выборе оливкового масла рекомендовала обращать внимание на бутылку
Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как выбрать качественное оливковое масло. Об этом сообщил NEWS.ru.
В первую очередь важна бутылка, в которой хранится продукт. Она должна быть сделана из темного стекла, уточнила Дюваль.
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«Любое масло окисляется, портится под воздействием света, разрушаются полезные вещества, теряются свойства», — пояснила диетолог и добавила, что пластик также негативно воздействует на масло.
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Кроме того, стоит обратить внимание на крышку. Если после того, как бутылка будет открыта, ее на получится закрутить плотно — лучше выбрать другое масло, так как контакт с кислородом негативно него влияет.
«Еще очень важен срок годности. Люди привыкли смотреть на срок годности скоропортящихся продуктов — кисломолочных, например. И не обращают внимание на срок годности круп, масел, специй», — добавила диетолог.
Она пояснила, что чем свежее масло, тем больше в нем полезных веществ. По этой же причине стоит выбирать именно нерафинированный продукт, который не проходил обработку, заключила Дюваль.
Еда
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