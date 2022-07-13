Диетолог Дюваль дала советы по выбору арбуза

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как правильно выбирать арбуз, чтобы он был спелым и не содержал нитратов. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам специалиста, любой ранний арбуз будет иметь в своем составе химикаты, поскольку его сезон наступает только в августе–сентябре.

Во время покупки ягоды нужно просить у продавца сертификат, чтобы убедиться, что товар соответствует качеству. При осмотре следует обратить внимание, есть ли желтый бок, на котором лежал арбуз, сухой хвостик и отсутствие повреждений.

«Арбуз стоит есть в первой половине дня. Самым идеальным временем будет между завтраком и обедом», — отметила Дюваль.

Диетолог добавила, что арбуз переваривается не в желудке, а в кишечнике, поэтому если он окажется вместе с другой пищей, в организме могут начаться гнилостные процессы.

Тем, у кого имеются проблемы с почками, не стоит употреблять арбуз в больших количествах, резюмировала Дюваль.