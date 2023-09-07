07 сентября 2023, 10:49
Диетолог Дюбина рассказала, что всего щепотка паприки каждый день продлевает молодость
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ангелина Дюбина в разговоре с «Кубанскими новостями» рассказала о специи, которая продлевает молодость.
Медик посоветовала добавить в рацион питания паприку. По ее словам, в высушенном виде слабожгучий специальный перец сохраняет все витамины и органические вещества, написало utro.ru.
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Достаточно всего щепотки паприки, чтобы получить пользу двух-трех перцев. Паприка содержит в себе витамины А, В, С, Е, РР. Она богата минералами, органическими кислотами и другими соединениями, необходимыми нашему организму.
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