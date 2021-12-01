Диетолог Дик рекомендовала есть на ужин творог для похудения

Диетолог Татьяна Дик рассказал об оптимальном меню на ужин для тех, кто хочет похудеть. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным РИА ФАН, диетолог отметила, что ужин должен восполнять недостаток веществ в течение дня. Например, если днем в рационе были продукты с углеводами, то вечером лучше есть белок и клетчатку. Отлично подойдет творог с ягодами.

«А если углеводов вы не доели, то добавьте к ужину еще и гарнир в виде каши или пары запеченных картофелин. Углеводы на ужин тоже можно, а иногда они даже необходимы», — рассказала Дик.

Ранее диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты лучше всего съедать в первой половине дня, чтобы не набрать лишние килограммы. Специалист отметил, что во время завтрака стоит отдавать предпочтение жирам и белкам.

Он добавил, что многие люди отказываются от употребления жиров, ссылаясь на то, что появятся лишние килограммы. Однако это мнение, по словам диетолога, имеет мало общего с реальностью. Люди полнеют не от жиров, а от переизбытка углеводов.