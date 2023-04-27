Здоровье 27 апреля 2023, 11:00 Диетолог Дианова: в одном киви содержится 4 суточных дозы витамина С

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Четыре суточных доз полезного для организма витамина С содержит в себе один плод киви. Об этом сообщила врач-диетолог Нурия Дианова в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, благодаря превышенной норме витамина С в киви можно на три дня забыть об употреблении цитрусовых, которые содержат этот полезный микроэлемент. Также фрукт богат ферментами, влияющими на благоприятную работу пищеварительной системы.

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Диетолог отметила, что добавление киви в блюда с тяжелой пищей поспособствует лучшему усвоению и перевариванию еды.