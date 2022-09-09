Диетолог Дианова сообщила о самых полезных продуктах для поджелудочной железы | 360°

Здоровье 09 сентября 2022, 11:32 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Дианова сообщила о самых полезных продуктах для поджелудочной железы Диетолог Дианова назвала омлет самым полезным блюдом для поджелудочной железы

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с Ura.ru заявила, что омлет и творожное суфле-запеканка являются самыми полезными блюдами для поджелудочной железы.

«Омлеты и творожные суфле-запеканки. Поджелудочная железа хорошо их воспринимает и усваивает, особенно это касается тех, у кого есть желчнокаменная болезнь. Таким людям яйца в виде яичницы запрещены, но зато их можно в виде омлета, особенно с белковым компонентом», — сказала Дианова.

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Овощи, фрукты и ягоды, напротив, вредят поджелудочной железе.

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«Она не любит свежие овощи, фрукты, ягоды. Она это плохо воспринимает за исключением банана. Отсюда идет вывод, что нужна термическая обработка. В период обострения заболевания поджелудочной железы ее нужно беречь, она не должна напрягаться. Чтобы этого добиться добавляют ферментные препараты», — резюмировала гастроэнтеролог.

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