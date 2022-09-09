Диетолог Дианова сообщила о самых полезных продуктах для поджелудочной железы | 360°

Все новости

Спецоперация

09 сентября 2022, 13:50

ВСУ прозвали вертолет Ми-8 «бешеной восьмеркой» — Минобороны РФ

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:47

Новый детский сад построили в ЖК «Домодедово Парк» в Подмосковье

Реклама

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:47

Инспекторы пресекли незаконное взыскание долга за коммуналку с жителя Подольска

Знаменитости

09 сентября 2022, 13:46

DJ Smash взял гонорар, но отказался выступать в Якутии — СМИ

Спецоперация

09 сентября 2022, 13:45

Жителей Харьковской области эвакуируют в Россию и ЛНР из-за обстрелов ВСУ

Эксклюзив

09 сентября 2022, 13:42

«Как в сказку попадаешь». Калининград станет достойной конкуренцией Европе

Путешествия

09 сентября 2022, 13:27

Евросоюз разрешит въезд только родственникам и журналистам из России

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:26

Компания из Мытищ займется импортозамещением материалов для строительства дорог

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:26

Новый парк «Взлет» откроется в Домодедове в 2023 году

Здоровье

09 сентября 2022, 11:32

Диетолог Дианова сообщила о самых полезных продуктах для поджелудочной железы

Диетолог Дианова назвала омлет самым полезным блюдом для поджелудочной железы

Читать 360tv в

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с Ura.ru заявила, что омлет и творожное суфле-запеканка являются самыми полезными блюдами для поджелудочной железы.

«Омлеты и творожные суфле-запеканки. Поджелудочная железа хорошо их воспринимает и усваивает, особенно это касается тех, у кого есть желчнокаменная болезнь. Таким людям яйца в виде яичницы запрещены, но зато их можно в виде омлета, особенно с белковым компонентом», — сказала Дианова.

Реклама

Овощи, фрукты и ягоды, напротив, вредят поджелудочной железе.

Реклама

«Она не любит свежие овощи, фрукты, ягоды. Она это плохо воспринимает за исключением банана. Отсюда идет вывод, что нужна термическая обработка. В период обострения заболевания поджелудочной железы ее нужно беречь, она не должна напрягаться. Чтобы этого добиться добавляют ферментные препараты», — резюмировала гастроэнтеролог.

Питание

Врачи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама