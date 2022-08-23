Диетолог Дианова сообщила о причинах отсутствия аппетита

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова заявила, что частой причиной отсутствия аппетита у взрослых людей являются проблемы с гипофизом, щитовидной железой, а также онкологические заболевания. Об этом написал Ura.ru.

Кроме того, на отсутствие аппетита может оказывать влияние наличие сахарного диабета.

«Есть разные заболевания, при которых могут быть проблемы с гипофизом. Это железа, которая находится в головном мозге. Как правило, [на аппетит] могут влиять опухоли гипофиза. Возможно, снижена функция щитовидной железы — гипотиреоз. Бывает так, что может быть снижен аппетит при сахарном диабете. Снижение аппетита бывает при онкологических заболеваниях, у людей, которые проходят химиотерапию», — сообщила Дианова.

Также проблемы с аппетитом может испытывать человек, имеющий хронический гастродуоденит — воспаление двенадцатиперстной кишки и желудка, в состоянии стресса или при хронических инфекциях.