Диетолог Дианова рассказала об опасности голодания в домашних условиях

Диетолог Нурия Дианова рассказала, что голодания с целью похудения без контроля врачей может быть опасно. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Она пояснила, что перед такой диетой следует сдать все анализы и проконсультироваться со специалистами. Иначе голодание может нанести вред организму.

«Идея в том, что все делается под контролем врачей, потому что там есть состояние, которое дает оздоровительный эффект — именно через запрограммированную гибель клеток», — уточнила врач.

Дианова добавила, что существует лечебное голодание, но оно не практикуется для похудения. Она рассказала, что Россию можно назвать основоположником этой процедуры, хотя в Европе и США она тоже набирает популярность. По ее словам, лечебное голодание дает эффект при некоторых тяжелых заболеваниях.

«Прежде всего при психических заболеваниях, во вторую очередь, при различных атопиях, аллергиях, при бронхиальной астме, хронической сердечно-сосудистой патологии. Ожирение не входит в лечение при этом методе», — заключила диетолог.