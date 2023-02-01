Здоровье 01 февраля 2023, 16:58 Диетолог Дианова рассказала, какой десерт является лучшим для диабетиков Диетолог Дианова посоветовала диабетикам употреблять запеченные яблоки на десерт Unsplash

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Людям, которые страдают диабетом, в качестве десерта стоит употреблять запеченное яблоко, грушу или айву с добавлением урбеча или молотых орехов. Таким советом поделилась врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист подчеркнула, что людям с диабетом стоит отдавать предпочтение десертам на основе фруктов. Лучшими вариантами станут айва, груша или яблоко.

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«Я бы их не стала есть в свежем виде, а запекла. Так они естественным образом становятся слаще и совершенно не вредят здоровью. Для того чтобы это стало полноценным десертом, я бы добавила урбеч. Это молотые семена либо орехи», — рассказала Дианова.

Специалист рассказала, что украсить десерт можно с помощью корицы. По словам диетолога, данный рецепт хорош тем, что в нем отсутствует искусственный сахар, а натуральный распределен равномерно благодаря клетчатке. Урбеч или орехи в составе помогут избежать резкого скачка сахара.