Диетолог Дианова рассказала, какие продукты стоит есть на завтрак мужчинам

Мужчинам на завтрак стоит употреблять яйца и овощи. Это сочетание является самым оптимальным для мужского организма. Таким мнением поделилась диетолог Нурия Дианова. Об этом сообщило радио Sputnik.

Завтраку важно уделять много внимания, так как этот прием пищи является самым важным за день. По словам специалиста, к такому набору также стоит добавить хлеб. С помощью подобного рациона мужчина сможет насытиться и снабдить организм необходимым количеством белков, жиров, углеводов и клетчатки, передало РИА ФАН.

«К яйцу подходят любые варианты овощных блюд: домашнее лечо, салат, помидоры, квашеная капуста и так далее. Такое сочетание будет идеальным и не очень дорогим завтраком. Его можно повторять несколько раз в неделю, чередуя с другими», — сообщила диетолог.

Диетолог предложила готовить на завтрак омлет с тушеными томатами. Это блюдо оказывает благотворное влияние на функцию предстательной железы, а также повышает подвижность сперматозоидов за счет ликопина.