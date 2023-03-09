Здоровье 09 марта 2023, 12:10 Диетолог Дианова рассказала, какие меры предпринимать в случае переедания Диетолог Дианова: достаточно двигательной активности, которая ускоряет пищеварение

Читать 360tv в

Человеку, который уже переел, достаточно двигательной активности для ускорения пищеварения. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Диетолог посоветовала во время застолья проводить конкурсы, а не просто сидеть и есть.

Реклама

«Во время застолья, например, 8 Марта или в день рождения, нужно придумывать гостям разные занятия: конкурсы, танцы. Нельзя просто сидеть и есть», — процитировало utro.ru специалиста.

Реклама

Что же касается лекарств на основе ферментов, которые облегчают пищеварение, Дианова посоветовала употреблять их в исключительных случаях.