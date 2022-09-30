Диетолог Дианова рассказала, какие блюда из фастфуда не опасны для здоровья | 360°

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Диетолог Дианова рассказала, какие блюда из фастфуда не опасны для здоровья

Диетолог Дианова: шаурма — самое сбалансированное по составу блюдо фастфуда

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в разговоре с радиостанцией Sputnik заявила, что частое употребление фастфуда может привести к набору лишнего веса и развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Из всех блюд она посоветовала присмотреться к шаурме, поскольку в ней наиболее сбалансированный состав.

Употребление шаурмы не приведет к нарушению обменных процессов и не спровоцирует развитие хронических заболеваний ЖКТ, но нужно помнить, что ей можно отравиться.

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«С этим блюдом чаще всего непонятно, в каких условиях его готовят, и есть большой риск „поймать“ токсикоинфекцию, если мы берем шаурму на улице. Можно взять шаурму в ресторане, иногда ее там тоже готовят, так риск отравления меньше», — сказала Дианова.

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Диетолог добавила, что с точки зрения риска заражения пищевой токсикоинфекцией самые безопасные блюда — бургеры и пицца. Однако следует не забывать, что пицца содержит много углеводов, белков и жиров, там не хватает клетчатки. А частое употребление бургеров может привести к набору веса.

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