Здоровье 11 января 2023, 15:43 Диетолог Дианова рассказала, как восстановить вкусовые рецепторы Диетолог Дианова посоветовала отказаться от сахара в чистом виде

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Для того, чтобы восстановить вкусовые рецепторы, необходимо отказаться от сахара в чистом виде и рафинированных продуктов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач-диетолог Нурия Дианова.

Медик отметила, что если человеку удастся продержаться хотя бы месяц, то у него произойдет «обнуление» вкусовых рецепторов, написало РИА ФАН.

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«Если человек сможет вытерпеть месяц без сахара в чистом виде и слишком рафинированных продуктов, то у него происходит обнуление несколько раз за это время вкусовых рецепторов, — сказала она.

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Привычные торты и сладости будут казаться слишком приторными ии сладкими, резюмировала Дианова.