Диетолог Дианова рассказала, как побороть зависимость от фастфуда

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала россиянам о способах борьбы с зависимостью от фастфуда. По словам специалиста, достаточно найти такой еде правильные альтернативы. Об этом сообщил Ura.ru.

«Чтобы избавиться от привыкания, нужно просто найти альтернативы фастфуду и правильно себя начать ими кормить и баловать. Например, чтобы уйти от картофеля фри, нужно начать запекать его дома в духовке или покупать запеченный картофель. Не жареный, а именно запеченный, то есть без погружения во фритюр. Надо не просто убрать фастфуд из своей жизни, а найти здоровые альтернативы, добавлять обязательно к приему пищи травы, салаты, фрукты, овощные гарниры», — сказала диетолог.

По словам Диановой, фастфуд не только способен вызывать привыкание, но и приводить к серьезным заболеваниям. В первую очередь, у человека обостряются проблемы с желудком и желчнокаменная болезнь.

«У тех, кто страдает заболеваниями кожи, например, акне, после употребления фастфуда сильно ухудшается состояние, идет влияние через избыток сахара и жира. К другим наиболее частым последствиям употребления продуктов быстрого приготовления относится набор веса, панкреатит, холецистит. Также обостряются или впервые дают о себе знать заболевания желудка, желчнокаменная болезнь», — резюмировала медик.