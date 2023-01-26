Здоровье 26 января 2023, 11:56 Диетолог Дианова рассказала, как перестать переедать Диетолог Дианова: не следует пропускать основные приемы пищи, чтобы не съесть лишнего

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Врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, частое переедание может быть связано с семейными традициями, стрессом или же с психологическими проблемами.

Кто-то перееданием пытается решить стресс или психологические проблемы, сказала диетолог.

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«У кого-то это семейная традиция: привычка поесть побольше, определенный культ еды, поэтому у человека есть момент переедания, связанный с так называемыми тараканами, которые идут из детства», — добавила Дианова.

У некоторых людей переедание связано с отсутствием распорядка дня. Зайдя в магазин после работы, человек видит разнообразие еды и желает съесть все, что ему понравилось.

Диетолог посоветовала не пропускать основные приемы пищи, чтобы не съесть лишнего вечером. Она также напомнила, что от питания напрямую зависит наше здоровье, поэтому следует покупать только нужные и полезные продукты.