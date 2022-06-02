Диетолог Дианова рассказала, как можно употреблять молочные продукты людям с непереносимостью лактозы

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала людям, которые имеют непереносимость лактозы, но при этом любят молочные продукты, каким образом можно избежать неприятных последствий для организма в случае потребления молока или других продуктов с лактозой. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, можно воспользоваться специальными пищевыми добавками, которые нейтрализуют лактозу.

«Если вам нравится вкус молока, но не нравятся симптомы, вы покупаете ферменты, которые продаются в аптеке, и при ситуационном употреблении молока, сыплете туда и пьете. А еще есть порошки, которые производят производители пробиотиков. Там та самая лактаза сыплется в молоко, и через час вы можете употребить это молоко. За это время там все расщепляется и никаких симптомов не будет», — сообщила Дианова.

Диетолог также порекомендовала людям с непереносимостью лактозы переключиться на кисломолочные продукты.

«Просто нужно найти свои продукты из молока, прошедшие ферментацию. Это любая кисломолочка: творог, сыр, йогурт — все эти продукты содержат вот такусенькое [незначительное — ред.] количество лактозы», — заключила специалист.