Диетолог Дианова рассказала, из чего состоят сытные супы | 360°

Здоровье 24 октября 2022, 11:48 Диетолог Дианова рассказала, из чего состоят сытные супы Диетолог Дианова: сытный суп - это полноценный прием пищи Unsplash

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в разговоре с радиостанцией Sputnik заявила, что не всегда после супа следует есть второе, а затем и десерт. Существуют так называемые сытные супы, которые сами по себе являются полноценными обедом.

В сытных супах обязательно есть картофель, крупа или макаронные изделия. Туда также кладут мясо или рыбу.

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“И еще в такие супы обязательно кладется много овощей. Это полноценный прием пищи. К такому супу максимум можно добавить какой-то мизерный, чисто символический кусочек хлеба”, - сообщила Дианова.

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Диетолог посоветовала правильно подбирать порцию такого блюда. Женщинам она порекомендовала есть не больше 350 миллилитров за один прием пищи, а мужчинам - не более 500 миллилитров.

Медик отметила, что таким блюдом можно вполне наесться и получить необходимое количество белков, жиров и углеводов, и даже витаминов и микроэлементов.

Ранее диетолог Нурия Дианова посоветовала создать правильный дефицит калорий для похудения.