Здоровье 12 марта 2024, 18:55 Диетолог Дианова рассказала, что в каждом приеме пищи должны присутствовать растительные белки и клетчатка

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Врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе «Радио 1» рассказала, что в каждом приеме пищи должны присутствовать растительные белки и клетчатка.

По словам медика, существует множество сбалансированных блюд, не уступающих по вкусу мясным аналогам. Она привела в пример пельмени с растительным фаршем и добавила, что брокколи и грибы — неотъемлемая часть рациона любого человека.

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«Важно помнить, что в каждом приеме пищи должно быть достаточное количество белка и углеводов и в два раза больше фруктов и овощей», — процитировал RT специалиста.