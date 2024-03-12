12 марта 2024, 18:55
Диетолог Дианова рассказала, что в каждом приеме пищи должны присутствовать растительные белки и клетчатка
Врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе «Радио 1» рассказала, что в каждом приеме пищи должны присутствовать растительные белки и клетчатка.
По словам медика, существует множество сбалансированных блюд, не уступающих по вкусу мясным аналогам. Она привела в пример пельмени с растительным фаршем и добавила, что брокколи и грибы — неотъемлемая часть рациона любого человека.
Реклама
«Важно помнить, что в каждом приеме пищи должно быть достаточное количество белка и углеводов и в два раза больше фруктов и овощей», — процитировал RT специалиста.
Еда
Питание
Реклама
Реклама