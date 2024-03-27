Здоровье 27 марта 2024, 18:20 Диетолог Дианова рассказала, что молочные продукты провоцируют появление акне

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Врач-диетолог Нурия Дианова подтвердила, что молочные продукты действительно провоцируют появление акне на лице. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Людям, которые страдают этой проблемой, следует разбираться с кишечником и налаживать питание.

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«Молочный белок — это триггер, поэтому там тотальное запрещение на употребление молока вообще. У пациентов с акне на безмолочной диете происходит нормализация», — сообщила диетолог.

Специалисты уже давно выяснили, что молочный белок влияет на запуск воспалительных механизмов в волосяной луковице, за счет чего происходит выработка кожного сала, добавила Дианова.