27 марта 2024, 18:20
Диетолог Дианова рассказала, что молочные продукты провоцируют появление акне
Врач-диетолог Нурия Дианова подтвердила, что молочные продукты действительно провоцируют появление акне на лице. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Людям, которые страдают этой проблемой, следует разбираться с кишечником и налаживать питание.
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«Молочный белок — это триггер, поэтому там тотальное запрещение на употребление молока вообще. У пациентов с акне на безмолочной диете происходит нормализация», — сообщила диетолог.
Специалисты уже давно выяснили, что молочный белок влияет на запуск воспалительных механизмов в волосяной луковице, за счет чего происходит выработка кожного сала, добавила Дианова.
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