Здоровье 21 февраля 2024, 14:29 Диетолог Дианова рассказала, что людям с язвой и колитом противопоказано интервальное голодание

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Распространенное сейчас интервальное голодание действительно помогает сбросить лишний вес, но для некоторых оно противопоказано. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она объяснила что снижение веса происходит за счет дефицита калорий. Однако некоторым людям такой подход может навредить. Речь идет о тех, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

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Как добавил RT, интервальное голодания противопоказано людям с колитом, язвой, панкреатитом и воспалениями в кишечнике.

«Если у вас есть такая задача — похудеть, то лучше делать это медленно. Так будет полезнее для кожи и психики. Надо выбрать для себя стратегию», — сказала эксперт.

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