Здоровье 05 декабря 2022, 11:42 Диетолог Дианова рассказала, что дефицит цинка в организме может спровоцировать снижение иммунитета

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что дефицит цинка в организме может спровоцировать снижение иммунитета, а также повлиять на работу эндокринной и мышечной систем.

Цинк участвует в биохимических реакциях и регулирует выработку гормонов.

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«Цинк влияет на определенные звенья иммунитета. Он нужен для того, чтобы шел синтез белков и ДНК. Это наши основные защитники — иммуноглобулины, антитела. Цинк нам нужен для того, чтобы происходил рост и восстановление мышц», — добавила Дианова.

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Людям, у которых выпадают волосы, есть проблемы с кожей и ногтями, дерматологи и косметологи советуют пройти обследование на количество цинка в организме.