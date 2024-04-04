Здоровье 04 апреля 2024, 12:21 Диетолог Дианова рассказала, что чай, кофе, молоко уменьшают действие большинства препаратов

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Диетолог Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвала россиян запивать лекарства исключительно водой. По словам медика, чай, кофе, молоко, сок уменьшают действие большинства препаратов.

Она назвала единственное исключение, когда препарат можно запить соком. Речь идет о дефиците железа, которым страдает женщина во время обильной менструации.

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«Хотя я считаю, что лучше в этот прием съесть дольку апельсина или киви», — процитировал RT врача.