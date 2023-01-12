Здоровье 12 января 2023, 05:12 Диетолог Дианова рассказала, чем опасно быстрое похудение Диетолог Дианова рассказала, что жесткие диеты не подходят некоторым людям

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Многие люди в попытке быстро избавиться от лишнего веса садятся на жесткие ограничительные диеты. Однако подобный подход может навредить здоровью. Таким мнением поделилась врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Об этом сообщило «Радио 1».

Эксперт пояснила, что если вам нужно избавиться от небольшого количества лишних килограммов, то разгрузочные дни являются подходящим вариантом. Однако не стоит полностью отказываться от всей еды. Стоит оставить внимание на белковых продуктах.

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А вот для некоторых людей диеты и разгрузки могут принести лишь вред, написал RT.

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«Как только такому человеку запрещаешь диеты, выстраиваешь обычный правильный тип питания — они начинают худеть, очень спокойно и хорошо. Как только они пытаются себя сильно ограничить, у них опять начинается срыв, и вес стоит», — пояснила Дианова.