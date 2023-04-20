Здоровье 20 апреля 2023, 16:51 Диетолог Дианова: при употреблении клубники с антибиотиками формируется резистентность к препаратам

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Специалисты Россельхознадзора обнаружили в клубнике многократное превышение содержания антибиотиков. О том, чем грозит употребление таких ягод, рассказала гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, при получении антибиотиков извне, у человека появляется резистентность, из-за чего организм перестает сопротивляться воздействию различных инфекций и вирусов.

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В результате таких процессов терапия с употреблением антибиотиков может не дать ожидаемого результата. Врач также отметила, что за раз можно съесть не более 200 граммов клубники.